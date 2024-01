KURI KAELAS ⟩ Elaniketa korterist saab kogu maja probleem

«Nii peab ühistu juhatuse liige nagu meisterdetektiiv kulutama hulga aega uurimaks, kes tühja korteri eest vastutab.» Kui miski muu enam tulemusi ei anna, on korteriühistul võimalik kasutada äärmuslikku meedet ning otsustada üldkoosolekul korteri sundvõõrandamine. «See otsus peab olema aga tõesti väga põhjalikult kaalutud. Järgneda võib pikk ning kulukas kohtuvaidlus, kus tõendamiskohustus lasub kahju saanud korteri omanikul,» hoiatas Mardi.

Mardi hinnangul peaks aga iga korteriühistu liige olema huvitatud sellest, et maja oleks korras, haldus ja hooldus toimiks. «Mõni inimene arvab, et kui tema elab oma korteris kõigest mõnel kuul, siis ülejäänud ajal tehtavad kulutused justkui tema kohta ei käi. Samas hästi hoitud ja toimiv maja on kõigi huvides,» leiab EKÜL õigusosakonna juhataja.