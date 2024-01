SISEKUJUNDUSE HITID ⟩ Kaks ootamatut värvi lükkavad halli lõpuks troonilt

Polsterdused on jälle moes

Ebatasasust, ebakorrapära, struktuursust näeme sel aastal üha rohkem, seda nii seintel kui mööblipindadel. Ka erinevad polsterdused ja puhvis kangad on taas sisekujunduse hitiks saamas. Samet ja naturaalne linane tulevad varasemast kaasa, moes on naturaalsed ja luksuslikud kangad.

Rotang on tagasi

Mööbli puhul hinnatakse naturaalseid materjale – puitu ja spooni, nii õlitatuna kui lakituna. Puiduga koos ja paralleelselt kohtab taas ohtralt rotangi sõrestikulisi lahendusi, mida näeb nii mööblis, vaheseintes kui dekoratiivsetes elementides. Puit, metall ja klaas on samuti head valikud, uueks põnevaks tulijaks sisustuses on alumiinium, mis on kerge, vastupidav, valgust peegeldav ja kestlik ehk tõenäoliselt näeme seda lähiaastatel veelgi rohkem.

Terrakota, mosaiik ja malemuster võidavad südameid

Üha enam kogub populaarsust nii glasuuritud kui glasuurimata savipõhine terrakotaplaat, mida kasutatakse erinevates eluruumides, muuhulgas köögis ja vannitoas. Üheks popimaks mustrivalikuks saab olema mosaiik, nii värviküllane ja eksootiline kui mustvalges kombinatsioonis ja põhjamaiselt rahulik. Ka malelaua mustrikombinatsiooni näeb taas rohkem.

Trendikas valgus on energiasäästlik

Valgustitrendide peamiseks märksõnaks on nutikus ja energiasääst, aga visuaalses vaates kasutatakse valgustite puhul taas rohkem tekstiile, samas ei ole ka klaas ja metall kuhugi kadunud. Populaarsust koguvad seinavalgustid, enamasti on need vormilt ümarad või ebakorrapärase kujuga.

Taimed ei kao kuhugi

Elusad taimed eluruumides on trend, mis tuli juba ammu ja ilmselt kindla veendumusega pikemalt pidama jääda. Massiivsed, lopsakad, suurte lehtedega taimed on eriti moes, aga kindlasti tuleb lähtuda oma valikutes ruumi valgusest, temperatuurist ja niiskustasemest.

Vastuolud mugavuse ja kestlikkuse vahel

Vastuolud on trendidesse sisse kirjutatud, sest ühelt poolt hindavad inimesed jätkuvalt mugavust ja luksust, teisalt on selge suundumus säästlikumatele ja kestlikumatele valikutele, mis omavahel alati ei haaku. Tasakaalu leidmine võtab aega ja nõuab nutikust, et leida lahendusi, mis oleksid samaaegselt ilusad ja kestlikud, mugavad ja säästlikud. Vastuolud peegelduvad ka eklektilistes valikutes – erinevate ajastute kokku sobitamine ja kontrastide loomine on moes.