Rahuliilia ehk tõlvlehik on armastatud toataim, mille eest on lihtne hoolt kanda, kuid taimel on üks halb komme – kui õied närbuvad, ei taha uued asemele kasvada. Lisaks võib väga kuiv õhk põhjustada rahuliilia lehtede pruunistumist, vahendab Express.