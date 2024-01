PIIRATUD AEG ⟩ McDonald’s toob Eestisse taimse burgeri

Suurenenud huvi taimsete toiduvalikute vastu on toonud ka McDonald's Eesti restoranidesse uue taimse valgupihviga McPlant burgeri. See valgupihv on loodud koostöös Beyond Meat®iga ning alates tänasest, 10. jaanuarist on see piiratud ajal saadaval kõigis Eesti McDonald’s restoranides.

«McDonald's kuulab oma klientide tagasisidet ja uuendab pidevalt oma menüüd, et pakkuda mitmekülgseid toiduvalikuid erinevatele maitse-eelistustele. Oleme põnevil, et alustame 2024. aastat taimset päritolu McPlant burgeriga. McPlant pakub McDonald's burgeri ikoonilist maitset, mida kliendid juba tunnevad ja armastavad, uuel kujul. Näeme, et inimeste huvi taimsete valikute vastu kasvab ja meil on hea meel, et nüüd on ka meie klientidel Eestis võimalus seda proovida. McPlant on esialgu saadaval limiteeritud aja ning me kutsume kõiki külastajaid seda proovima, olenemata, kas nad eelistavad oma tavamenüüs taimset toitu või on tõelised lihaarmastajad,» ütles McDonald’s Baltikumi peadirektor Vladimir Janevski.

McPlant burgeri tulekut Eestisse tervitab soojalt ka Taimse Teisipäeva kampaania. «Avaliku arvamuse küsitluse järgi on üle 40 protsenti Eesti elanikest vähendamas lihatarbimist, seega on McPlant burger hea viis, kuidas maitsvalt rohkem taimset süüa,» kommenteeris Taimse Teisipäeva algataja Kristina Mering.

Just lihasõprade seas populaarseks saanud McPlant burger tuleb Meringi sõnul turule väga heal ajal, sest jaanuaris eelistavad Eesti tarbijad lisada oma menüüsse rohkem taimset päritolu tooteid.

McPlant burgeri pihv on valmistatud taimsetest koostisosadest, nagu herned, riis, kartul ja peet ning see on välja töötatud koos Beyond Meat®iga, kes on ülemaailmne liider taimepõhise liha arendajana. Tulemuseks on õrn ja mahlane burger, mille pihvi tekstuur ja maitse sarnaneb lihaga. McPlant burger sisaldab lisaks pihvile ka McDonald's klassikalisi koostisosi nagu tomat, värske salat, hapukurk, sibul, sinep, ketšup, majoneesikaste ja Cheddari juust. Burgeri vahel oleva pihvi küpsetamiseks kasutatakse sama grilli, kus valmistatakse ka teisi menüüs olevaid lihatooteid ja mune sisaldavaid burgereid. See on oluline info inimestele, kes järgivad vegan- või taimetoitluse põhimõtteid. McPlant on saadaval kõigis McDonald's restoranides üle Eesti alates 10. jaanuarist kaks kuud või kuni varude lõppemiseni.