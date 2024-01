TARK TEADA ⟩ Kust leiab Tallinna kõige soodsamad üürikorterid

Kes otsib endale üürikodu, siis kõige rohkem leiab neid Kesklinna linnaosast, kus pakkumine on võrreldes teiste linnaosadega enneolematult kõrge – hetkel ootab üürilisi üle 600 üürikorteri.

Tallinna üürikorterite ruutmeetri keskmine pakkumishind on 10. jaanuari seisuga 13,6 eurot.

Eksklusiivsematest pealinna asumitest võib esile tuua, et Vanalinnas on üürikodu keskmise ruutmeetri hinnapakkumine 15,7 eurot ja Kadriorus 17,4 eurot. Statistika aluseks on 1523 Tallinna korteri üüripakkumist kinnisvaraportaalis City24.ee, seisuga 10. jaanuar 2024.