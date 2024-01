PILDID ⟩ Männid ja merekohin! Tallinna külje all on müüa unistuste minikodu

Harju maakonnas Kurkse külas on pakkumisele tulnud avar ning privaatse asukohaga kinnistu, millelt leiab põhjamaiselt minimalistliku metsamaja. Kahe inimese majaks ehitatud pesa vahetab omanikku 190 000 euroga.

6184-ruutmeetrine krunt asub keset männimetsa ning on linnulennu kaugusel merest. Uus omanik võib kehtiva detailplaneeringu järgi ehitada kinnistule lisaks veel kaks hoonet. Kinnistu maksimaalne lubatud ehitusalune pind on kuni 250 ruutmeetrit. Turvalisust tagavad krundile paigaldatud kaamerad mida saab kergesti läbi äpi juhtida ja Yale nutilukk mis ei vaja võtmeid.

Detailideni läbimõeldud maja on valminud 2021. aastal Akso-Husi majatehases ja paigaldatud krundile moodulina. Maja on hubane ja väga kompaktse planeeringuga. Siit leiab kõik eluks vajaliku: elutoa, köögi, sauna, pesuruumi ja WC. Teisel korrusel on magamistuba, mille katuseaknast avaneb suurepärane vaade männilatvadele ja tähistaevale.