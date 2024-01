HOIATUS ⟩ Tehnikaekspert selgitab, mida puhastamata pesumasin su rõivastega teeb

Trumli põhjalikuks puhastuseks lisa pesupulbri asemel pesuainesahtlisse valget äädikat ning pane pesumasin tühjalt ja kõige kõrgema temperatuuriga tööle. Kiireks puhatuseks piisab, kui pihustad äädikat otse trumlisse. Küll aga tasub olla ettevaatlik ning mitte kasutada äädikat liiga sageli ega kummitihendi läheduses, kuna see võib põhjustada pesumasina teatud osades korrosiooni.

Mõnedel masinatel on aga juba ka eraldi trumlipuhastuse funktsioon. Paljudel moodsatel masinatel on ka nutikas ThinQ rakendus, mis annab märku, kui pesumasin vajab puhastamist, ning teatab mitme pesutsükli pärast peaks masinat puhastama.

Kummitihend

Pesumasinast tuleva halva lõhna suurim süüdlane on tihend, kuhu kipub kogunema vesi, mis omakorda põhjustab hallitust ja mustust.

Üks tõhusamaid viise tihendi puhastamiseks on söögisooda kasutamine. Selleks pane 100 g söögisoodat otse pesumasina trumlisse ja pane see tühjalt 90-kraadise tsükliga tööle. Kui tsükkel on lõppenud, niisuta lapp sooja vee ja nõudepesuvahendiga ning eemalda tihendi alla kogunenud liigne mustus. Veel võib pesumasina tihendit puhastada äädika ja vatitikuga või ettevaatlikult valgendiga.