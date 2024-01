SISEKUJUNDAJA JAGAB ⟩ Need 5 nippi tagavad ajatult stiilipuhta elutoa

Vaipade osas eelistatakse naturaalseid materjale, näiteks villa. Bambussiid on samuti populaarne, sest see on kergesti hooldatav ega kogu tolmu. Kui peres on lapsed ja loomad, tuleks naturaalse materjali puhul jälgida, et tegu poleks väga tekstuurse pinnaga – seda on keerulisem hooldada ning selle peal ei saa liikuda robottolmuimeja. Ka sünteetilised vaibad näevad kaunid välja, lisaks on nende tugevuseks see, et need on villastest vaipadest soodsamad ning neid on lihtne hooldada – seepärast soovitame neid just kodudesse, kus on lapsed või loomad.