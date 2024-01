NÄDALA KOHVIK ⟩ Kas teie teate, mis on grenka?

Et midagi slaavipärast, seda aimame. Kohvikus Grenka saabub selgus. Need on praetud või röstitud saia- või leivaviilud lopsaka lisandikuhilaga. Guugeldades saab teada, et isegi meile tuttavaid vaeseid rüütleid, munapiima sisse kastetud praesaiu võib niimoodi kutsuda.

Grenkad on selle kohviku köögi tuum, selgroog, DNA. Menüüs on neid terve lehekülg ja natuke peale. Vahukoores küpsetatud kana ja seentega; nõrgalt soolatud lõhe, avokaado ja ürtidega – see on üks hitte, ütleb ettekandja; rostbiifi, sinepise toorjuustu, vaarikakastme ja värske salatiga; baklažaani, stracciatella juustu, paprika, tomati, rukola ja küüslauguga... Isegi maiasmokkadele on oma: vanaema grenka vahukoore ja puuviljadega.