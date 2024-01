Kaneel on looduslik aine, millel on organismis tugev mikroobide, seente ja viiruste vastane toime. Immuunsust tugevdav toime on peidus kaneeli eeterlikes õlides. Kaneeli kasutatakse paljudes kultuurides loodusliku ainena, mis aitab võidelda kahjulike infektsioonide ja viiruste vastu. Kaneel aitab toidulisandina säilitada tervislikku seedesüsteemi ja on kasulik diabeetikutele.