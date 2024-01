RASKUSTE KIUSTE ⟩ Tarnekriisis alanud arendus sai valmis enne tähtaega

«Kui päikesepaneelid on täna juba tavaline nähtus, siis Enefit Volti poolt igale parkimiskohale rajatud elektriauto laadimispunkti valmidus on korterelamute turul esmakordne pilootprojekt,» rääkis Männiste uusarenduse omapärast.

Ranna- ja haljasala korrastamine

Arco Vara eesmärgiks on arendada terviklikke elukeskkondi ja see on olnud prioriteediks ka Rannakalda arenduses, millesse ettevõte investeeris ühtekokku 25 miljonit eurot. «Oleme näiteks omal algatusel teinud märkimisväärseid lisainvesteeringuid ranna- ja haljasala korrastamiseks,» ütles Niinemäe.

Niinemäe sõnul on Rannakalda trumbiks kahtlemata harukordne kesklinna- ja samaaegselt merelähedane asukoht. Nii arendus- kui ka ehitusettevõtte juht mõlemad hindavad valminud uusarenduse puhul kõrgelt just selle privaatset ümbrust, mida Tallinnas muidu nii lihtne leida pole. «Kindlasti teeb Rannakalda tuleviku vaates unikaalseks tõsiasi, et sinna lihtsalt ei ole võimalik kolmele küljele enam midagi juurde ehitada, nii et mõnus privaatsus jääb igal juhul alles,» ütleb Niinemäe lõpetuseks.