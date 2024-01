MÜTS MAHA ⟩ Eesti pank pakub õpetajatele soodustingimustel kodulaenu

Alates 15. jaanuarist pakub kodumaine Coop Pank üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajatele soodustingimustel kodulaenu, millel on madalam intressimarginaal ning pank tasub õpetaja eest ka laenulepingu tasu ja esimese aasta kodukindlustuse maksed.

Coop Panga Õpetaja kodulaenu intress on alates 1,69 protsent, millele lisandub 6 kuu euribor. Kui õpetaja esitab laenutaotluse aga enne 31. maid 2024, siis on esimesel aastal panga marginaal 0 protsenti ja tasuda tuleb üksnes 6 kuu euribor. Kui 0-marginaaliga laenu esimesest väljamaksest on möödunud aasta, rakendub laenule tavapärane riskimarginaal, mis on õpetajale alates 1,69 protsenti.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova ütles, et pank soovib Eesti elu edasi viia.

«Õpetajatel on Eesti arengus kandev roll ning mure õpetajate töökoormuse ja nende rollile vastava toimetuleku pärast puudutab tervet ühiskonda. Pangana ei saa me kaotada kääre õpetajate koormuse, vastutuse ja töö eest saadava tasu vahel, aga me saame aidata õpetajal rajada kodu, millest ta unistab ja mida ta väärib,» selgitas Ossipova, miks otsustas pank hakata pakkuma parimatel tingimustel kodulaenu just õpetajatele.

Lisaks soodsamale laenumarginaalile vabastab pank õpetaja laenulepingu tasust ja tasub esimesel laenuaastal Coop Kindlustusmaakleri kaudu vormistatud kodukindlustuse maksed kuni 100 euro ulatuses. Õpetaja kodulaenu klient säästab ka pangatasudelt, kuna esimesel aastal pakutakse õpetajale tasuta Rahnu arvelduspaketti.

Pank pakub õpetajatele oma parimaid laenutingimusi püsivalt. Õpetaja kodulaenu saavad taotleda kõik lasteaia ja üldhariduskooli õpetajad, nende hulgas ka abiõpetajad ja tugispetsialistid, õpetaja assistendid, kooli psühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, õppenõustajad, õppejuhid ja haridusasutuste juhid. Õpetaja kodulaenu saab kasutada nii kodu ostmiseks, ehitamiseks, renoveerimiseks kui ka olemasoleva kodulaenu refinantseerimiseks.

Karin Ossipova ütles, et soodustuste eesmärk on muuta õpetajale kodu rajamine võimalikult lihtsaks. Pangast parimatel tingimustel kodulaenu saamiseks võib õpetaja olla nii laenu põhitaotleja kui ka kaastaotleja. Õpetaja kodulaenu on võimalik taotleda koos erinevate KredExi eluasemelaenu käendustega, mis aitavad oluliselt vähendada kodulaenu omafinantseeringut.

«Neist populaarseimad on näiteks noore spetsialisti käendus, noore pere käendus ja lasterikaste perede käendus. Tõmbekeskustest kaugemal elavad õpetajad saavad kasutada omafinantseeringu vähendamiseks ka KredExi käendust maapiirkonnas kodu ostjale ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) pakutavat kaaslaenu,» tõi Ossipova välja.