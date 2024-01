Paljud inimesed hoiavad apelsine laual puuviljakausis, kuid tegelikult on apelsine kõige parem hoida külmkapis. Apelsinide optimaalne säilitustemperatuur on neli kuni kuus kraadi, see on külmkapi temperatuur. Toatemperatuuril hoitud apelsinid kuivavad ja küpsevad kiiremini.