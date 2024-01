KASUTA VÕIMALUST ⟩ Eestimaa kodud tehakse miljoni euro eest tuleohutumaks

«Päästeameti statistika ja kogemus näitavad, et vajadus kodude tuleohutuse parandamise järele on suur. Tulekahjude tekkepõhjusi analüüsides näeme, et enim eluhoonepõlenguid saab alguse rikkis elektriseadmetest ja -süsteemidest, hooletust suitsetamisest ning õnnetustest lahtise tulega. Paljudel juhtudel on ohuallikaks korralikult hooldamata küttesüsteem,» ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Pilleriin Kurg.