KIIRELT JA LIHTSALT ⟩ Taimetoidukokk Maru Metspalu jagab hõrgutava krubotto retsepti

Pühad mööduvad tavapäraselt üsna traditsiooniliste ja rammusate söökide saatel, seega kipuvad paljud uue aasta hakul soovima kergemaid eineid. Üha rohkem inimesi liitub jaanuaris nn vegaanuari väljakutsega, mis tähendab, et kuu aega süüakse vaid taimset toitu. Sageli arvatakse ekslikult, et taimsete roogade valmistamine on tavatoitudest kulukam ja keerulisem. Vegantoidu kokk ja kokaraamatute autor Maru Metspalu tõestab vastupidist ja jagab lihtsasti valmistatavat taimse toidu retsepti.

Sage eksiarvamus on, et taimse toidu valmistamine on väga keeruline. Kuid IKEA Eesti toidu- ja joogi osakonna juhi Lauri Tomingase sõnul on olemas ka erinevaid toitainerikkaid külmutatud taimseid toite, mis võivad kiirel päeval suureks abiks olla, näiteks lihata taimsed pallid.

«Suured muutused saavad alguse väikestest sammudest ehk antud juhul ampsudest. Me usume, et toit peab olema hea igas mõttes – nii inimestele kui ka planeedile. Selleks, et astuda samm tervislikuma eluviisi poole, pole vaja teha suuri muutusi. Näiteks traditsiooniliste lihapallide alternatiiviks võivad olla taimsed pallid, mis maitsevad nagu liha ja mida saab kasutada suppides, hautistes, pastades ja üleüldiselt kõikides roogades, kus kasutatakse traditsioonilisi lihapalle,» räägib Tomingas.

Krubotto taimepallidega