Piimhappebakterid ehk probiootikumid leevendavad krooniliste haiguste sümptomeid, vähendavad põletikku, reguleerivad seedimist ning hoiavad naha noorena. Probiootikumid aitavad organismis säilitada ning taastada loomulikku tasakaalu bakterite vahel. Just probiootikumid aitavad meil toidust maksimaalselt vitamiine ja mineraalaineid kätte saada.

Kui inimene on terve, on ka tema seedimine ja bakteritasakaal korras. Kui aga võtta antibiootikume või toituda üksluiselt, võib see tasakaal kõikuma lüüa, vahendab Vakarys Ekspresas.