OLE VALMIS ⟩ Prisma võtab varguste kasvu tõttu kasutusele uue turvalahenduse

Praegune keeruline olukord on toonud kaasa varguste kasvu poes. Selleks, et varguskatseid veelgi efektiivsemalt tuvastada, juurutab Prisma uut turvalahendust. Alates 17. jaanuarist tuleb Sikupilli Prisma iseteenindusalast väljumiseks kõikidel klientidel skannida oma ostutšeki all olev triipkood turvavärava vasakul pool ning seejärel avanevad turvaväravad. Turvamees sekkub täiendavaks kontrolliks juhul, kui süsteem selleks märku annab, seisab Prisma teates.