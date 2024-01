PILDID ⟩ Hiiumaal on müüa imetabane mereäärne pärl

Mereäärne kompleks koosneb suuremast peamajast, väiksemast surfimajast ja saunamajast. Lisaks on olemas suur kümblustünn, välitualett, lõkke-ja grillikoht ning 150 meetri kaugusel oma privaatne rand. Kõik see vahetab omanikku 295 000 euroga.

Imetabases peamajas on kaks magamistuba. Lisaks on siin suur, valgusrikas ja õdusa kaminaga avatud planeeringuga köök-elutuba, ning lisaks ka suur puhketuba. Suurelt ja päikesele avatud terrassilt leiab mugava välidiivani ja kõik vajaliku mõnusateks koosviibimisteks. Väiksemas surfimajas on kaks magamikohta ning sauna eesruumi on end samuti võimalik öömajale sättida.