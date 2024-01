RÕÕMUVÄRINAD ⟩ Komeet kohviku legendaarsed koogid on tagasi!

Komeedi kunagised klassikud, rikkalikud risotod ja hõrk söeahju grill-menüü on vaid mõned näited, mida linna parima vaatega restoranis peatselt nautida saab. Aga mitte ainult! Da Vinci meeskonnaga liitub ka kevadel suletud Komeedi kohviku endine kondiiter Laide Mäe ja see tähendab vaid üht – legendaarsed Komeedi koogid, teiste seas Napoleon, on tagasi!