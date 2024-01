TARK TEADA ⟩ Just sellest ajast pärineb meie kodupõrandate parketipuit

«Eesti on tegelikult väga metsane maa ja juurdekasv pigem suureneb. Üle poole Eesti pindalast on kaetud metsaga ja puude keskmine vanus on 50-60 aasta vahel. Eesti suurim ja ka vanim puu on kõigile tuntud Tamme-Lauri tamm, mis läks uuringute järgi kasvama ligi 700 aastat tagasi, aga kuna ka puud haigestuvad ja neil käivad kallal kahjurid, siis on iga puiduliigi parim elu- ja kasutamisiga märksa lühem,» ütles Mihkelson.