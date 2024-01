SUUR VÄLIMÄÄRAJA ⟩ 7 tüüpilist suvilaostjat: kelle moodi oled sina?

Meistrimees

Meistrimehele on kõige olulisem, et maja ja selle ümbrus vajaks pidevalt hoolt ja nokitsemist. Liiga hästi toimiv maja ja korras krunt on talle kui igav juturaamat, mis une kiirelt peale ajab. Ta ei kohku tagasi ka keerulisemate tööde ees ning on valmis kümnete või isegi sadade tundide kaupa uusi oskusi omandama, et ükski võõras inimene tema maja puutuma ei peaks. Nii ongi ta ära õppinud muuhulgas korstna ladumise, sarikate vahetamise ja loomulikult ka elektritööd. Meistrimees on nagu vein, mis ajaga muutub üha paremaks. Seetõttu iseloomustab tema käe all värskenduskuuri saanud suvemaja tihti üsna ebaühtlane kvaliteet – varasemad tööd on tehtud natuke lipa-lopa, kuid viimane lihv võib ka elukutselistele ehitajatele silmad ette teha. Kui enam midagi teha pole, siis leiab ta alati midagi uut või hakkab varasemaid töid ümber tegema.