NÄDALA RESTORAN ⟩ Arva ära, mis on Kalevi Jahtklubi resto menüühitt juba aastaid?

Olustik on Pirita jõe suudmes kõigiti romantiline, seda ei tumesta lumevalgel talveõhtul isegi uue sadamahoone ehitusplats. Kaldale tõstetud jahid on tardunud lumme, merepiir valges rüüs ja jahisadam lambivanikuga ehitud.

Kunagi oli seal Karl Burmani projekteeritud Kalevi seltsimaja, mis põles Teises maailmasõjas maha. Praegune Peeter Tarvase puithoone sai püsti 1949. aastal ja oli üks Stalini aja modernistlikumaid ehitisi. Mart Kalm kirjutab oma raamatus «Eesti 20. sajandi arhitektuur», et kuigi jahtklubi oli ideoloogiliselt võrdlemisi süütu hooneliik ja kõrgeid parteilisi nõudmisi sellele ei seatud, tembeldati see ometi pärast valmimist ajakirjanduses väljakutsuvalt formalistlikuks hooneks, mis on rahvale mitte rõõmu-, vaid pigem pilkeobjekt. Eesti arhitektide seas levib legend, et Tarvase päästis Siberisse saatmisest vaid tõik, et ta kavandas samal ajal Balti jaama ette Stalini monumendi pjedestaali. Õudne aeg.