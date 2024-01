Algab Park Tondi kvartali järgmise etapi ehitus, arenduse üheks osanikuks on Eesti tippsportlane

2025. aasta kevadel valmivad tenniseväljakute kõrvale kaks uut A-energiaklassi korterelamut, kus kodusid vaid 48. Arendusprojekti üheks osanikuks on Ott Tänak, kes on Urmas Sõõrumaa ettevõtetesse ka eelnevalt investeerinud.

«Liitusin projektiga, sest see on minu jaoks paraja suuruse ja sobiva ajagraafikuga. Oleme Urmasega ka varem koos asju teinud, tal on visiooni ja toetan teda. Park Tondi Residentside oluline trump on minu silmis ka nende sportlik, kuid samas vaikne ja mugav keskkond,» ütles Ott Tänak.

Park Tondi residents. Foto: US Real Estate

Sarnaselt büroohoonete arendamisele on US Real Estate võtnud sihiks rajada Kristiine piirkonda A-klassi kodud. Park Tondi Residentside kahe- kuni neljatoalistel korteritel on kõigil kas rõdu või terrass, targa kodu lahendused, luksuslik siseviimistlus, kõrged laed, maa-alune parkimine ja rõdud ning katuseterrassid. Kahte maja ümbritseb aiaga piiratud roheline sisehoov, kus pere pisimad saavad terve päeva turvaliselt aega veeta, sest autod on pargitud maa alla ja kogu hoov on nagu üks suur mängumaa.

«Park Tondi asukoht on elamiseks ideaalne spordihuvilistele peredele, sest nii Audentes kui ka Forus Spordikeskus asuvad naabruses. Siin saavad elada õnnelikud lapsed, sest nende kool ja huviringid asuvad mõne minuti kaugusel,» ütles U.S. Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Residentside broneerimine on äsja alanud ja nagu alati – kiirematele on suurem ja parem valik.»

Park Tondi Residentside väli- ja sisearhitektuursed lahendused on loonud Arhitekt11. Iga korter on viimse detailini läbi mõeldud ning tulevastel elanikel on võimalus valida nelja erineva siseviimistluspaketi vahel, et kujundada just enda maitse järgi kodu.