Selle taustal vahendab The Sun ja teisedki tabloidid dr. Darly Gioffre öeldut, et banaanide söömine hommikul on üsna halb mõte. Dr. Gioffre öeldut on väänatud viisil, kus saareriigi väljaanded kirjutavad, et banaane ei tohi mitte mingil juhul hommikul süüa, kuid tõde on midagi muud. Banaani probleemiks on selle võrdlemisi kõrge suhkrusisaldus ning nende mõõdukas happelisus, mis mõjub veresuhkrule ebasoodsalt.