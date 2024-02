PÖIDLAD PIHKU ⟩ Eesti kokkade võistkond sõidab esimest korda olümpiale

Eesti võistkond olümpiale on Eesti Peakokkade Ühenduse suurettevõtmine, millega tehti algust juba 2020. aastal. Tegemist on eesti esimese rahvusmeeskonnaga ja esimese osalemisega kokkade olümpial. Meeskonna täismõõtmetes harjutusköök EtsNordi laoruumides valmis 2022. aasta jaanuaris, köögi sisustas Haktek Seadmed. «Võistlus nõuab maksimaalset keskendumist ja rohket harjutamist,» ütles projekti eestvedaja EPÜ president Taigo Lepik.

Viimasel aastal on meeskond koos käinud nädalavahetustel kaks korda kuus ja tänaseks on harjutustunde kogunenud igal liikmel üle 500. «Ja seda kõike teevad nad oma põhitöö kõrvalt,» tunnustab Lepik kolleegide pühendumust. «Lisaks toidule loevad teel poodiumile samaväärselt ka puhtus, hügieen ja jätkusuutlikkus töökohal. Sageli võib määravaks saada meeskonnavaim ja üksteise usaldus.»

Loetelust esimese kuue rahvusmeeskonnaga asutakse 3. veebruaril võistlustulle Restaurant of Nations kolmekäigulise menüüga 110 inimesele. Aega kolme käigu ettevalmistamiseks on 6 tundi ja serveerimiseks 3 tundi. Eesti menüüs on Pähkla forelli terriin, Saare hirve ballotiin ja Võrumaa astelpaju dessert. Kogu vajalik kodumaine tooraine võetakse Eestist kaasa. Kogu vajaliku varustuse transpordib kohale Fruitxpress.