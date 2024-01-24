VAATA ⟩ Ukraina mehe leiutatud «kodupunker» kaitseb väidetavalt Venemaa rünnakute eest

@sergejzaharin Укриття «Капсула життя» розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхових будинків та приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. «Капсула життя» не має жодного зварного шву та є збірною конструкцією по типу «конструктора», яка з легкістю монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні. «Капсула життя» розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків в результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. Щоб замовити «Капсулу життя» 🇺🇦 або отримати більш детальну інформацію про неї телефонуйте за номером 095-665-40-95. #укриття #бомбосховище #бомбосховище🇺🇦🇺🇦💙💛 #укриттякиїв #україна🇺🇦 #україна #київ #київбомбосховища #укрытие #бомбоубежище #бомбоубежища #бомбоубежищехарьков #бомбоубежищеодесса #бомбоубежищекиев #киевукраина #киев #shelter #warinukraine #warinukraine🇺🇦 #warinukraine2023🇺🇦 #війнавукраїні #війна #війнатриває #війнавукраїні💙💛 #війна2023 #війназросією #bunker #bunkers ♬ Vengeance - iwilldiehere
Kiievist pärit ettevõtja Serhij Zacharin toodab metallist kodupunkreid, mida lihtne oma elamisse paigaldada. Zacharini sõnul kaitsevad need raudkastid inimesi Venemaa rünnakute eest, vahendab SVT.