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VAATA ⟩ Ukraina mehe leiutatud «kodupunker» kaitseb väidetavalt Venemaa rünnakute eest

Kodu.postimees.ee
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@sergejzaharin Укриття «Капсула життя» розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхових будинків та приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. «Капсула життя» не має жодного зварного шву та є збірною конструкцією по типу «конструктора», яка з легкістю монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні. «Капсула життя» розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків в результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. Щоб замовити «Капсулу життя» 🇺🇦 або отримати більш детальну інформацію про неї телефонуйте за номером 095-665-40-95. #укриття #бомбосховище #бомбосховище🇺🇦🇺🇦💙💛 #укриттякиїв #україна🇺🇦 #україна #київ #київбомбосховища #укрытие #бомбоубежище #бомбоубежища #бомбоубежищехарьков #бомбоубежищеодесса #бомбоубежищекиев #киевукраина #киев #shelter #warinukraine #warinukraine🇺🇦 #warinukraine2023🇺🇦 #війнавукраїні #війна #війнатриває #війнавукраїні💙💛 #війна2023 #війназросією #bunker #bunkers ♬ Vengeance - iwilldiehere

Kiievist pärit ettevõtja Serhij Zacharin toodab metallist kodupunkreid, mida lihtne oma elamisse paigaldada. Zacharini sõnul kaitsevad need raudkastid inimesi Venemaa rünnakute eest, vahendab SVT.

Enne sõda töötas Zacharin puidutööstuses, kuid uus reaalsus tõi kaasa karjääripöörde. Mees leiutas kodupunkri, mis koosneb viie millimeetri paksustest metall-lehtedest ja on tugevalt poltidega kinni kruvitud. 

Otsetabamuse eest ei päästa

Kaitset pakkuv konstruktsioon paigaldatakse tellija korterisse või kontorisse hoone kandva seina külge, eemal välisseintest. Zacharini sõnul testiti konstruktsiooni tugevust põhjalikult ning punker püsib koos ka 40 tonnise raskuse all ehk hoone kokkukukkumise korral punker suure tõenäosusega järgi ei anna. Samas rõhutas Zacharin SVT-le, et kodupunker lõhkepeaga otsetabamust üle ei ela.

IKEA mööbli stiilis kokkukruvitav kaitset pakkuv kapsel on kaks meetrit kõrge ja üks meeter lai. Õhu liikumise tagavad ventilatsiooniavad. Kuid tegemist on luksusega, mida vähesed ukrainlased endale lubada saavad. Zacharin ütles, et ühe sellise punkri eest küsib ta 1790 dollarit ehk ligi 1650 eurot.

@sergejzaharin Процес встановлення нашої «Капсули» для однієї з українських сімей🇺🇦 Укриття «Капсула життя» розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхових будинків та приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. «Капсула життя» не має жодного зварного шву та є збірною конструкцією по типу «конструктора», яка з легкістю монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні. «Капсула життя» розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків в результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. Щоб замовити «Капсулу життя» 🇺🇦 або отримати більш детальну інформацію про неї телефонуйте за номером 095-665-40-95. #укриття #бомбосховище #бомбосховище🇺🇦🇺🇦💙💛 #укриттякиїв #україна🇺🇦 #україна #київ #київбомбосховища #укрытие #бомбоубежище #бомбоубежища #бомбоубежищехарьков #бомбоубежищеодесса #бомбоубежищекиев #киевукраина #киев #shelter #warinukraine #warinukraine🇺🇦 #warinukraine2023🇺🇦 #війнавукраїні #війна #війнатриває #війнавукраїні💙💛 #війна2023 #війназросією #bunker #bunkers ♬ Ворога поборемо - KOZAK SIROMAHA

«Hetkel pole ma neid väga palju müünud, kuid see on alles algus,» ütles Zacharin. Ta kaitseb krõbedat hinda tõsiasjaga, et metall on kallis ning tööjõukulud suured. 

«Mida ütlete neile, kes arvavad, et proovite sõjast lihtsalt kasu lõigata?» küsis SVT Zacharinilt. «Selliseid kommentaare olen juba mõnelt kõrgelt tegelaselt saanud. Aga mina teenin nende müügist väga väikese kasumi ja see läheb ettevõtte arendamisse,» selgitas Zacharin.

@sergejzaharin "Капсула життя" 🇺🇦 успішно пройшла друге випробування, в результаті якого вона з легкістю витримала на собі вагу у 43 тонни👌🏻 і це ще не межа! Для випробування ми не виготовляли нове укриття, а використали перший екземпляр "Капсули", на який попередньо було скинуто бетонну плиту вагою 1100 кг з висоти 9,3 м. Це ще раз говорить про те, на скільки надійну конструкцію має наша "Капсула життя"🇺🇦 Чекайте на наступні випробування! #укриття #бомбосховище #війна #війнавукраїні #україна #warinukraine #ukraine #war #bunker #укрытие #бомбоубежище #shelter #укриттядляквартир #укриттяквартира #укриття #бомбосховище #бомбосховище🇺🇦🇺🇦💙💛 #укриттякиїв #україна🇺🇦 #україна #київ #київбомбосховища #укрытие #бомбоубежище #бомбоубежища #бомбоубежищехарьков #бомбоубежищеодесса #бомбоубежищекиев #киевукраина #киев #shelter #warinukraine #warinukraine🇺🇦 #warinukraine2023🇺🇦 #війнавукраїні #війна #війнатриває #війнавукраїні💙💛 #війна2023 #війназросією #bunker #bunkers ♬ оригінальний звук - sergejzaharin
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