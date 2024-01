PILDID ⟩ Pealtnäha tavaline maja rabab sisuga!

Müügil olev maja on täielikult sisustatud Kare Designi mööbliga ning selles ei ole keegi varem elanud. Lisavalgust ja ruumi loovad kõrged 2,8 meetrit kõrged laed ning põrandast laeni aknad.

Avatud elutoa planeeringu ja akende ning terrassi suurepärase asukoha tõttu on maja väga valgusküllane; hommikuni valgustavad päikesekiired elutuba ja kööki, luues unikaalse hubasuse ja atmosfääri.

Elutuba on täidetud disainermööbliga.

Iga toa detailid on läbimõeldud kuni pisiasjadeni. Suured aknad ja palju vaba ruumi teevad selle maja suurepäraseks valikuks individualistidele ja mugavuse armastajatele. Majas on eraldi suur ja avar garderoob kogu perele, mis annab igale magamistoale lisaruumi, kuna vabastab need kappidest.