MEREÄÄRNE PÄRL ⟩ Haapsalu suurima elamuarenduse ehitus algab veebruaris

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuht: «Marienholmi projekt on märgiline ja inspireeriv kogu Läänemaa arengus. Klientide huvi on olnud tugev ja meeskond, kes Marienholmiga arhitektuuriliselt, sisearhitektuuriliselt ning maastikuarhitektuuriliselt töötab, on Eesti tippude-tipp. Hea on nüüd hoonete ehitust alustada tugeva, kvaliteetse ja usaldusväärse partneriga nagu Mitt & Perlebach. Teede ehitus on Tariston AS käe all käinud juba alates novembrist. Esimese hoone jaoks läheb Mitt & Perlebachil kopp maasse veebruaris.»