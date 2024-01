Pennsylvania Bryn Mawri kolledži keemiaprofessor Michelle Francl väidab, et on avastanud täiusliku tee retsepti. Teadlase sõnul tuleb eelistada teekotikeste asemel lahtiseid teelehti, peale kallatav piim peab olema kuum ja mis kõige vastuolulisem – tassi tuleb lisada näpuotsaga soola. Viimane aitab tee kibedat maitset neutraliseerida, vahendab The Standard.

Kuid just see viimane soovitus, on Ühendkuningriigi rahva leili ajanud ning keemiku soovituste üle on arutlenud mitmed saareriigi väljaanded. USA saatkond Londonis leidis, et teema on puhutud nii suureks, et asjale tuleb anda ametlik käik.