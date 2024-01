ENNE JA NÜÜD ⟩ IKEA sisekujundaja õpetab ühe kodu näitel, kuidas avatud planeeringuga kööki sisustada

«Tervikliku süsteemi puudumisel on lihtne kaotada kontroll sahtlite ja riiulite korrashoiu üle. Erinevad köögikorrastajad on aga paindlikud ja võimaldavad ruumi nutikalt kasutada. Väga mugav lahendus on näiteks perfotahvlist sahtlikorrastajad, mida on võimalik reguleerida ja hõlpsalt vastavalt sahtli sisule kohandada, olgu nendeks siis taldrikud, potid, kaaned või toidunõud. Tahvli külge kinnituvad pulgad takistavad sahtlites olevatel esemetel paigalt liikuda. Lisaks on lihtne sahtlis hoiustatavaid esemeid ümberpaigutada, sest pulkade paigutust saab igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta,» selgitab Castro.