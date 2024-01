VALUS LAKS ⟩ Dietoloog populaarsest hommikusöögist: isegi küpsised on tervislikumad!

Hiljuti levis info, et leedulased söövad hommikul sageli kuiva hommikusööki ja eriti meeldib see lastele. Sellest johtuvalt avaldati sel nädalal «Baltijos research» uuringu tulemused, millest selgub, et üle kolmandiku leedulastest eelistavad hommikusöögiks hommikusöögihelbeid. Mis veelgi hullem – lastega pered ostavad helbeid kaks korda sagedamini kui lasteta pered.