Hapukurgi valmistamiseks kasutatakse säilitusainena kõige sagedamini äädikat, vähem levinud on sidrunhape. Piisavas koguses, ei anna see kurkidele mitte ainult suurepärast maitset, vaid takistab bakterite ja teiste mikroorganismide vohamist.

Poest ostetud ja tehases valmistatud marineeritud kurgid naljalt enne avamist halvaks ei lähe, kuid kodus kokku keeratud hõrgutis võib enne söömist halvaks minna küll. Kui kurgid on purgis oluliselt värvi muutnud, näiteks muutunud pruunikaks, ja marinaad on hägune, on kurgid halvaks läinud ja süüa neid ei kõlba. Järeldus on lihtne – midagi läks konserveerimisel valesti.