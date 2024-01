Autojuht jagab geniaalset nippi, et esiklaas ei jäätuks

Videos on näha, kuidas ta auto esiklaasile vodkat pihustab, mis on ühtlasi ka nipi teine pool: et mitte viinaga klaasid lahinal üle valada, pane see tühja pihustipudelisse. Enda sõnul on ta katsetanud ka spetsiaalseid jää sulatajaid ja -ennetajad, kuid need kõik jäävad tavalisele viinale alla.