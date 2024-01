VAATA ÜLE ⟩ Piiks ei ole piisav! Kuidas kontrollida suitsuanduri korrasolekut?

Eestis hukub tulekahjudes igal aastal mitu korda rohkem inimesi, kui mujal Põhjamaades. Neljal korral viiest puudub hukkunutel suitsuandur. Päästeameti viimase uuringu kohaselt puudub suitsuandur 13 protsendil Eesti peredest. Ühest küljest võiks mõelda, et enamik kodusid on elupäästva seadmega varustatud, kuid tegelikult tähendab see seda, et põhimõtteliselt kaks Tartu linna täit inimesi elab meil kodudes, kus andurit pole.

Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis hinnanguliselt ligi pooled suitsuanduritest on oma eluea ületanud ning tuleks kohe vahetada uute vastu, sest need on kodude lagedes aastast 2009, mil andur kohustuslikuks muutus ehk tänaseks juba 14 aastat, kuid anduri eluiga on reeglina kolm kuni kümme aastat.

Lisaks sellele, et tuleks jälgida suitsuanduri eluiga, vajab see nagu mistahes elektroonikaseade korrapärast hooldust. Kuid ainult piiksu kontrollimisest ja patareide vahetamisest selleks ei piisa. Nublu teenusejuht Eveli Hunt räägib, kuidas andurit õigesti hooldada ja kontrollida.

Piiks ei ole piisav

«Aegunud andur tuleb kohe välja vahetada, sest anduri sees olevad suitsule reageerivad sensorid võivad olla ajaga oma tundlikkuse kaotanud ning aegunud andur ei pruugi enam õnnetuse korral korrektselt märku anda,» rõhutab Hunt ja nendib, et nii mõneski kodus kasutatakse aegunud andureid pahaaimamatult edasi.