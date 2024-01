MAITSETE MEISTRIKLASS ⟩ Selgusid Woldi fännide lemmiktoidukohad

«Suur rõõm on tõsta esile neid toidukohti, mis pakuvad Eesti inimestele toiduelamusi. Sel korral anti kokku 62 489 häält, mis on eelmist aastat vaadates 20 000 võrra rohkem ning mis kinnitab ühtlasi konkursi populaarsust,» sõnas Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

«Oleme äärmiselt uhked, et meid on teiste väga tasemel restoranide kõrval tähele pandud. Kui kuulsime, et Brööder on valitud parimaks patueineks, tundsime sügavat tänutunnet. See on suur tunnustus, mitte ainult meie kebabi valmistamise oskuse, vaid ka terve meeskonna ja klientide panuse eest, kes võidu saavutamisel olulist rolli mängisid,» lisas Toom.