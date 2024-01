SÖÖ TASUTA! ⟩ Bolt Food otsib toidukriitikuid

«Soovime, et meie partnerrestoranid saaksid väärilist tunnustust ja märkamist. Olgem ausad – kui otsid restorani, kus pakutakse linna parimat pitsat, burgerit või kas või salatit, on toiduentusiastide tagasiside vägagi oluline. Klientide jaoks on see ainulaadne võmalus saada tõeliseks toidukriitikuks ilma eelneva kogemuseta,» ütles Bolt Foodi Eesti juht Jaagup Jalakas.