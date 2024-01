25-aastane Analysia Beck ütles Fox'ile, et tundis öösel sünnituskrampe, kuid ta kahtlustas, et tegemist on valehäirega. Analysia ootas siis oma kolmandat last, seega oli ta sünnitusega kaasnevaga tuttav. Siiski palus ta oma abikaasal Danielil talle seltsi tulla.