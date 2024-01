KÕRGE KVALITEET ⟩ Coca-Cola tõi Eesti turule Euroopa ühe populaarseima kohvikuketi oad

«Me näeme viimastel aastatel Baltimaade kohvituru tugevnemist ja tarbijate teadlikkuse kiire kasvu ning näeme siin suurt potentsiaali. Kohv ei ole enam pelgalt vahend hommikuseks ärkamiseks, vaid on muutunud omamoodi rituaaliks. Meie valik langeks just Costa Coffee kasuks, mis pakub laia valikut, kõrget kvaliteeti ja iseloomulikke maitseid,» ütles Coca-Cola HBC Poola & Baltimaade kohvivaldkonna direktor Michał Proszewski.

Costa Coffee Home Edition on saadaval viies erinevas versioonis: Signature Blendi klassikaline ja tumeda röstiga versioon, Bright Blend, Colombian Roast ja Caffe Crema Blend. Kõik kohvioad on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes - nii espressomasinates, täisautomaatsetes kohvimasinates ning kapsel- ja filterkohvimasinates. Tooted on saadaval kohviubade, jahvatatud kohvi kui kapslitena.

Costa Coffee Home Edition on saadaval viies erinevas versioonis. Foto: Coca Cola

«Meie strateegia on pakkuda inimestele õige joogivalik mistahes kellaajaks ehk nii-öelda 24/7. Just seetõttu on tootevaliku pidev arendamine meie jaoks loomulik samm ja kohv sobib suurepäraselt meie sortimenti täiendama,» lisas Michał Proszewski.

Costa Coffee nimi, mida paljud teavad ka Euroopa ühe levinuima kohvikuketi kaudu, kohvisõpradele ilmselt tutvustamist ei vaja. Ettevõtte asutasid itaallastest vennad Bruno ja Sergio Costa, kelle unistus oli pakkuda Londonis parimat Itaalia kohvi. Tänapäeval on Costa Coffee oad nii kõrge kvaliteediga, et vaid kuni 5 protsenti maailmas kasvatavast kohvist vastab sellele. Aastatepikkuse töö läbi saavutatud suurepärased maitseomadused ja laitmatu kvaliteet on teinud Bruno ja Sergio Costa poolt loodud kohvid äärmiselt populaarseks üle kogu maailma. Hetkel on uued Costa Coffee tooted saadaval COOPi, Rimis, Stockmannis, Bolt Marketis ja veel mõnel pool, kuid uusi müügikohti lisandub jooksvalt.