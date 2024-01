EKSPERT ⟩ Kõige keerulisem on praegu just selle korteri müüjatel

«Käib justkui külm sõda,» ütleb Juhanson. «Ostjad ootavad järelturul suurt langust, kuid müüjaid ei näe selleks põhjust». Hinnad on loomulikult juba langenud, kuid see on jäänud siiski turu üldise olukorra piiresse. Et toimuks midagi drastilist, peaksid müüjad olema sunnitud kinnisvara kiirelt realiseerima.