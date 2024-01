EKSPERT ⟩ Kodulaenude intressid langevad

Vahteri kinnitusel on uueks standardiks pangast sõltuvalt 1,65-1,8 protsendine marginaal. «Samas on pea kõigist pankadest kuulda, et klientidele tehakse veelgi paremaid personaalseid pakkumisi. Kui eelmise aasta teises pooles oli selliseks väga heaks intressimarginaaliks 1,5%, siis täna on teatud lisatingimustega see langenud isegi 1,35% peale. Samas ei tasu sel korral loota, et pangamarginaalid alla 1% langeksid, nagu see oli 2006-2007 aastatel,» kommenteeris Vahter, kelle sõnul tasub kindlasti erinevate pankade vahel ringi vaadata ja pakkumisi võrrelda. «Reaalselt on eluasemelaenu puhul klientidel valida seitsme krediidiasutuse vahel,» lisas Vahter.