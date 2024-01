Avaldati Alabamas skandaalselt hukatud mehe viimane eine

Alabama osariigi täitevvõim viitas varasemates kohtudokumentides, et eeldatavasti kaotab mees sekundite jooksul teadvuse ning sureb mõne minutiga. Osariigi peaprokurör Steve Marshall on öelnud, et lämmastiku abil hukkamine on arvatavasti kõige humaansem viis hukkamist toime panna. Ent surmakambris viibinud ajakirjanikest pealtnägijate ütlused viitasid sellele, et Smithi surm oli kõike muud kui inimlik. Vangi advokaadid väidavad, et mees piinles minuteid rohkem, kui algul lubati.