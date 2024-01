Kinnisvaraanalüütik Eesti korterite puudustest: eriti ilmekalt tuleb see välja jooniseid vaadates

6. Külaliste tualett. Suurtes korterites on tihti kaks tualetiruumi, millest üks on külaliste jaoks. Olen näinud olukordi, kus kaks sanitaarruumi on täpselt üksteise kõrval. Pigem vältige seda, sest see on lihtsalt ebavajalik ruumikasutus.

7. Radiaatorid. Kuigi vesipõrandaküte on paljudes uutes majades saanud juba standardiks, näeb hiljuti valminud elamutes endiselt ka põrandal seisvaid radiaatoreid. On väga inetu, kui need on paigaldatud maast laeni akna ette ning samuti võivad kardinad vajada sel juhul hoopis enam ruumi toa arvelt. Soovitan mõelda teisele paigutusele või planeerida akende alumine osa põrandast kõrgemale, tehes radiaatorile seina kerge süvend.

8. Rõdud ja terrassid. Visates suvel uutes elamukvartalites kiire pilgu majade rõdudele ja terrassidele, saab kohe selge pildi, millised neist on kasutuses ja millised pigem mitte. Kõige rohkem meeldivad elanikele neljakandilised või avaramad ristkülikukujulised rõdud. Niisamuti vähemalt osaliselt katusega kaetud laiad terrassid. Kõige ebapopulaarsemad on kitsad rõdud ja terrassid, mis kulgevad ümber korteri. Sul võib ju olla 40 ruutmeetrit terrassi, kuid kui see on kitsas ning kõik tuleb paigutada sinna nn koridorsüsteemis, siis on see väga ebafunktsionaalne. Paljud sellistest terrassidest on paraku tühjad.