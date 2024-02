ÕIELEHE KVARTAL ⟩ Linnakärast eemale! Tallinna külje alla kerkib peresõbralik elurajoon

Uue elukvartali kaks esimest kortermaja valmivad 2025. aasta kevadel aadressidel Õie 2 ja Õie 4. A-energiaklassiga kahekorruselistesse hoonetesse on planeeritud 22 korterit ning 2–5-toaliste kodude suurused jäävad vahemikku 50–102 ruutmeetrit. Kõigil korteritel on rõdu või terrass ning jahutus-süsteemi lisamise valmidus. Autode parkimiskohtadel on elektriauto laadimispunkti paigaldamise valmidus ja hoonete katustel päikesepaneelid.