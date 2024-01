KASUTA VÕIMALUST ⟩ Eramute omanikud saavad peagi taotleda kütteseadme uuendamise toetust

«Koduse kütteseadme uuendamine muudab kütmise efektiivsemaks, sest uuemat tüüpi ahjud annavad rohkem energiat ja seega annavad võimaluse küttekuludelt kokku hoida. Lisaks on see kasulikum inimeste tervisele, sest uuemad ahjukolded saastavad keskkonda vähem.»Kõik nädala jooksul esitatud taotlused reastab KredEx vastavalt toetuse määrusele maksuameti tõendil oleva maksustatava tulu alusel väiksemad sissetulekud eespool. Toetust antakse selle pingerea alusel. Kui taotlejate maksustatav tulu on võrdne, eelistatakse piirkonda, kus eriti peenete osakeste (PM2.5) sisaldus ületab lävikontsentratsiooni (>6,5 µg/m3) ja õhusaastega kokkupuutuvate elanike arv on suurem. Kui elamud on sama õhusaastega piirkonnas ja õhusaastega kokkupuutuvate elanike arv on sama, eelistatakse suurema köetava pinnaga elamut.