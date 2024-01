Le Parisien kirjutab, et restorani omanikud avastasid varguse jaanuaris toimunud inventuuri käigus. Tegemist on enam kui 80 pudeliga, kuid nende hulgas on äärmiselt haruldasi ja kalleid marke, nagu Burgundia vein Romane-Conti (sõltuvalt aastast ja sordist võib üks pudel veini maksta kümneid tuhandeid eurosid).