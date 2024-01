Ei mingit vingu! Uuringust selgus, et ühe asjaga on eestlased väga rahul

Mullu detsembris Luminori tellimusel tehtud uuringu tulemuste järgi on 87 protsenti eestlastest oma praeguse eluasemega kas väga või pigem rahul. Leedulaste puhul on sama protsent 83 ja lätlastel 82.

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane ütles, et tulemused peegeldavad nii Eesti, Läti kui ka Leedu viimaste aastakümnete kiiret elujärje paranemist. «Kuigi eestlased on oma koduga kõige rohkem rahul, on tegelikult ju rahulolu eluasemega kõrge kõigis kolmes Balti riigis. See näitab, et inimestel on olnud võimalik teha endale sobivaid valikuid,» selgitas Rebane.