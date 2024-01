IMELINE ⟩ Supilinnas müüakse linnaosa pärl!

Tartu vaikses linnajaos, aadressil Oa 1, asuv stiilselt sisustatud korteri üldpindala on 111,4 ruutmeetrit, millest rõdu moodustab 3,9. Maja, milles korter asub, ajalugu ulatub aastasse 1916 ning on täielikult renoveeritud. Tartu linnavalitsuse poolt anti hoonele aastal 2008 aasta parima ehitise auhind. Kahel korrusel laiuvat korterit ennast värskendati viimati aastal 2020.

Elamine on avar ja kõrgete lagedega. Valgust jagub siia ka pimedal aastaajal ning ruumilahendus on kaasaegne ja mugav. Lisaks on tegemist väga privaatse kortermajaga, kuna naaberkortereid on ainult seitse.