Fox selgitas, et miski paranormaalne jõud tõmbas teda maja poole, mille ta lõpuks ostis. Ta tajus kohe, et seal elab kummitus ning sinna sisse kolides leidis ta ka kummitusele pühendatud altari.

Õnneks on kummitus Foxi sõnul sõbralik ning ta kirjeldab teda kui maja matriarhi, kes on seal koguaeg olnud ja asjadel silma peal hoidnud. Ta jätkab, et usub teise dimensiooni olemasolusse ning et kummituse nimi on Beauty.