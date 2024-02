USA kõrgeim pilvelõhkuja ehitatakse sama hästi kui pärapõrgusse

Arhitektuuribüroo AO ja arendaja Matteson Capital on linnajuhtidele esitanud plaani ehitamaks linna südamesse 581-meetrine pilvelõhkuja, mis oleks maailma kõrguselt kuues hoone. Kõrghoone oleks arenduse kroonjuveel, mida toetaks teised, kõvasti madalamad hooned. Koos moodustaksid need Broadwalk at Bricktowni nimelise kompleksi.