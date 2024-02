PÜSI EELARVES ⟩ IKEA langetab Eestis hindu

«Pandeemia, inflatsiooni ja sõja aegadel oleme tähele pannud, et kodune elu on Eesti elanike jaoks jätkuvalt tähelepanu keskpunktis. Hindade langetamisega anname märku, et oleme olemas kõigi jaoks, kes soovivad kodust igapäevaelu paremaks teha ilma pere eelarvet lõhki ajamata,» ütleb Põder. Tema sõnul pole igapäevase madalama hinna pakkumine ajutine allahindlus, vaid on siin selleks, et jääda. IKEA püüab alati hinnastamise väärtusahelat optimeerida ja mahte suurendada, mis võimaldab omakorda vähendada kulusid ja langetada toodete hindu Eesti elanikele.